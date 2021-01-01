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Jazz'in sahibinden, Morant'in ailesine büyük jest!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın babası Tee Morant, Utah Jazz'in sahibi Ryan Smith'in ailesi ve arkadaşları için serinin 5. maçına ücretsiz biletler, konaklama ve araba servisi sağladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın babası Tee Morant, Utah Jazz'in sahibi Ryan Smith'in ailesi ve arkadaşları için serinin 5. maçına ücretsiz biletler, konaklama ve araba servisi sağladığını söyledi.

Serinin geçtiğimiz hafta oynanan 2. maçında Morant'ın ebeveynlerine karşı ırkçı ve kaba sözler sarf eden üç Jazz taraftarı, Vivint Arena'dan süresiz olarak men edilmişti.

Tee Morant, bu gelişmeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Jazz'den hoş bir jest oldu. Gerçekleşen olay talihsizdi. Sadece birkaç taraftar o şekildeydi. Ama birçoğu harikaydı ve bizimle birlikte tezahürat edenler de olmuştu."

Tee, eşi ve Ja'nın annesi Jamie'nin ise, olayın yarattığı stres nedeniyle Salt Lake City'ye gitmeyeceğini kaydetti:

"Kaygısından ötürü dayanamadığını söyledi..."

Taraftarlarla ilgili birkaç olay, playoffların ilk turunda ligin gündemine oturmaya devam etmişti. En son Pazartesi günü Washington Wizards, oynanan maç sırasında sahaya giren bir taraftarını arenasından banlamıştı.


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