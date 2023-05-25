Javier Tebas: 'Vinicus, Messi'nin yerini alabilir'

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında övgü dolu sözler söyledi.



La Liga'nın ırkçılığa karşı yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tebas, "Vinicius ile harika bir ilişkim var. 2021 yılında kötü bir sezon geçirmesine rağmen onun La Liga için Messi'nin yerini doldurabileceğini söylemiştim." dedi.



Brezilyalı oyuncunun gelecekte birçok ödül alabileceğini söyleyen Tebas, "O çok farklı tarzda bir oyuncu. Gelecekte Ballon d'Or kazanacağına eminim. Real Madrid ve İspanyol futbolu için çok önemli bir değer olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Vinicius Junior, Valencia deplasmanında kendisine ırkçı tezahüratlarda bulunan taraftarların ardından Twitter hesabından Tebas'a isyan ederek, "Sevdiğim bir ülke olan İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi." ifadelerini kullanmıştı.



Tebas ise Vinicius'a cevap olarak, "Ne İspanya ne de La Liga ırkçıdır. Bunu demek adil değildir. LaLiga olarak ırkçılığı elimizden gelen en kararlı bir şekilde kınıyoruz ve peşinden takibini yapıyoruz. Her zaman delileri topluyor ve yargıya şikayette bulunuyoruz. Az olay olması önemli değil, biz her zaman bu konunun takipçisiyiz." sözlerini sarf etmişti.



