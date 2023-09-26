Javier Tebas: 'Mbappe, yüzde 80 Real Madrid'de!'

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Süper lig projesi ve Kylian Mbappe'nin İspanya'ya transferi için açıklama yaptı.



LaLiga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Süper Lig projesinin yeniden canlanma ihtimali her zaman var. Ben henüz Florentino Perez'in kaybettiğini görmedim." dedi.



Ayrıca, "LaLiga Mbappe için ideal bir yer. Mbappe'nin gelecek sezon Real Madrid'e transfer olma ihtimali %70-80'in üzerinde. Onun burada olması bizim için çok iyi olur ama gelmezse de bir ölüm kalım meselesi olmaz." ifadelerini kullandı.



