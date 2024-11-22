Javier Mascherano, Messi'nin yeni teknik direktörü oluyor!

Gerardo Martino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Inter Miami, Javier Mascherano'yu takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Javier Mascherano, Messi'nin yeni teknik direktörü oluyor!
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22 Kasım 2024 18:30
Lionel Messi'nin takımı Inter Miami için Arjantinli teknik adam Javier Mascherano iddiası geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter Miami, Javier Mascherano'yu takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Gerardo Martino ile yollarını ayırmaya hazırlanan ABD ekibi, Arjantinli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı.

Arjantin U20 Milli Takımını çalıştıran Mascherano, Lionel Messi'nin yeni hocası olacak.

40 yaşındaki çalıştırıcı için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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