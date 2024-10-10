Jasikevicius: 'LeBron James ile ilgileniyoruz!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'de Anadolu Efes karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Sarunas Jasikevicius, "Maçın sonunda gelen bir galibiyet bu. Anadolu Efes'in yakaladığı bazı serilerin önüne geçebilirdik ama yarın bu maçı yeniden izleyip hataları göreceğiz. Ama bunu galibiyetle yapmak bizim için mutluluk verici." dedi.



Jasikevicius, "Burada 10 gün önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybettik. Bu takım için önemli bir motivasyon oldu. Yüksek enerji ile başladık. Maçları kazanmak bizim için önemli." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.



"LEBRON JAMES İLE İLGİLENİYORUZ"



Jasikevicius, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayarak, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.



