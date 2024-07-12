Jan Niklas Beste'nin yeni takımı şaşırttı!

Benfica, ismi sık sık Türkiye ile de anılan Jan Niklas Beste'yi 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Jan Niklas Beste'nin yeni takımı şaşırttı!
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12 Temmuz 2024 00:12
Transfer döneminde Beşiktaş başta olmak üzere ismi birçok Türk ekib ile anılan Heidenheim forması giyen Alman futbolcu Jan-Niklas Beste'nin yeni adresi şaşırttı.

Benfica, Jan Niklas Beste'yi 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Benfica, açıklamasında 25 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı duyurdu.

SEZON RAKAMLARI

Bundesliga ekibi Heidenheim'da geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giyen yıldız isim, 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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