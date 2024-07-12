Jan Niklas Beste'nin yeni takımı şaşırttı!

Transfer döneminde Beşiktaş başta olmak üzere ismi birçok Türk ekib ile anılan Heidenheim forması giyen Alman futbolcu Jan-Niklas Beste'nin yeni adresi şaşırttı.



Benfica, Jan Niklas Beste'yi 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



Benfica, açıklamasında 25 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı duyurdu.



SEZON RAKAMLARI



Bundesliga ekibi Heidenheim'da geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giyen yıldız isim, 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.





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