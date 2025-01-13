James Rodriguez, Club Leon yolunda

James Rodriguez, Rayo Vallecano ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından Meksika'nın Club Leon takımına transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez, Club Leon yolunda
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13 Ocak 2025 15:12
Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in transferi hakkında gelişme yaşandı.

Diario AS'in haberine göre, James Rodriguez, Avrupa'dan bir kez daha ayrılarak Meksika ekiplerinden Club Leon ile anlaşma sağlamak üzere.

Haberde, 1 yıllık sözleşmenin büyük ölçüde tamamlandığı ve Kolombiyalı oyuncunun önümüzdeki günlerde Meksika'ya giderek gerekli evrak işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Rodriguez, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 asist yaptı.
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