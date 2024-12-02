LA Clippers yıldızı James Harden kariyerindeki 3.000'inci üç sayı isabetini bularak, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'den sonra bu başarıya ulaşan ikinci oyuncu oldu.



Harden 3.000'inci üçlüğünü, geride bıraktığımız gece Clippers'ın Denver Nuggets'a karşı 126-122 galip geldiği maçın ilk yarısında buldu. Her iki yarıda da üçer üçlük kaydetmiş olan Harden, toplamda 39 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başardı.



Maç sonrasında Harden, yaptığı açıklamada "Asla hafife alınmayacak başarılardan biri daha. Ne kadar çalıştığımı birçok kişi görmüyor ama sonuçlar ortada, bu yüzden minnettarım." şeklinde konuştu.



Harden ayrıca 9 ribaund ve 11 asistle triple-double'ın da kıyısından dönmüş oldu.



35 yaşındaki oyuncu, bireysel başarılarla dolu için bir haftayı geride bıraktı. Çarşamba günü Washington Wizards'a karşı Clippers'ın deplasmanda kazandığı maçta 43 sayı bulan Harden, kariyerinin 100. 40 sayılık performansını gösterek, bunu başaran diğer oyuncular Wilt Chamberlain, Kobe Bryant ve Michael Jordan'a katıldı.



Clippers, bu sezon henüz oynamamış olan ve sağ dizinden geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden süperstar Kawhi Leonard olmadan 13-9'luk bir performans sergiledi.



Harden, bu sezon 22 maçta 22,3 sayı, 8,9 asist ve 7,2 ribaund ortalamalarına sahip.



