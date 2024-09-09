Denver Nuggets ve Jamal Murray'nin dört yıllığı 208 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Murray ve Nuggets'ın dört yıllığı 208 milyon dolar değerinde maksimum sözleşme uzatma konusunda anlaştıklarını duyurdu.



Bu kontratla Denver, Murray'nin önümüzdeki beş sezon boyunca 244 milyon dolar almasını ve yetenekli oyuncuyu 2028-29 sezonuna kadar takımda tutmasını garantilemiş oldu.



2021-22 sezonunu çapraz bağ yırtığı nedeniyle kaçırmış olan Murray, son iki yıldır Denver'ın en skorer ikinci oyuncusu olmuş ve 2023 ile 2024 yıllarında sırasıyla ortalama 20 ve 21,2 sayı üretmişti.





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