Jakobs, 14 maç sonra süre aldı

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 14 resmi maçın ardından Samsunspor karşısında forma giyerek sahalara geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jakobs, 14 maç sonra süre aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 22:57
Son güncelleme

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı. 

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery