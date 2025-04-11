Jakobs, 14 maç sonra süre aldı

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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.
Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.