Jaka Bijol için Fenerbahçe'ye ret!

Transfer çalışmalarına devam eden ve ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü bir haber geldi.
FENERBAHÇE'YE RET
İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Udinese, Fenerbahçe'den Jaka Bijol için gelen teklifi geri çevirdi.
Bijol'u devre arası transfer döneminde kaybetmek istemeyen Udinese, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Bijol'ün Udinese ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Udinese'de bu sezon 20 maça çıkan Jaka Bijol, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
FENERBAHÇE'YE RET
İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Udinese, Fenerbahçe'den Jaka Bijol için gelen teklifi geri çevirdi.
Bijol'u devre arası transfer döneminde kaybetmek istemeyen Udinese, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Bijol'ün Udinese ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Udinese'de bu sezon 20 maça çıkan Jaka Bijol, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.