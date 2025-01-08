Jaka Bijol için Fenerbahçe'ye ret!

Udinese, Fenerbahçe'nin Jaka Bijol için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jaka Bijol için Fenerbahçe'ye ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 00:31
Transfer çalışmalarına devam eden ve ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü bir haber geldi.

FENERBAHÇE'YE RET

İtalyan basınından Schira'nın haberine göre, Udinese, Fenerbahçe'den Jaka Bijol için gelen teklifi geri çevirdi.

Bijol'u devre arası transfer döneminde kaybetmek istemeyen Udinese, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Bijol'ün Udinese ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Udinese'de bu sezon 20 maça çıkan Jaka Bijol, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery