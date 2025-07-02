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Jackson Jr.'a büyük sözleşmenin ardından şok sakatlık; ameliyat olacak!

Memphis Grizzlies, yıldız uzun oyuncusu Jaren Jackson Jr.'ın sakatlandığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jackson Jr.'a büyük sözleşmenin ardından şok sakatlık; ameliyat olacak!
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Memphis Grizzlies, yıldız uzun oyuncusu Jaren Jackson Jr.'ın sakatlandığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Jackson saha dışında gerçekleşen bir antrenman sırasında "çim parmağı" (turf toe) sakatlığı yaşadı ve bu durum ameliyat gerektiriyor.

Jackson'ın ne zaman sahalara döneceğine dair net bir zaman çizelgesi, operasyon tamamlandıktan sonra belirlenecek.


Bu haber, Grizzlies'in Jackson ile beş yıl ve 240 milyon dolarlık dev bir kontrat uzatma anlaşmasına vardığı haberinden yalnızca bir gün sonra geldi.

25 yaşındaki Jackson, 2024-25 sezonunda 22.2 sayı, 5.6 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla takımın ana uzun oyuncusu olarak öne çıkmış ve üçüncü kez All-Defensive (En İyi Savunmacı) takımına seçilmişti.

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