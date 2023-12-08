İzmir Bilardo Spor Kulübü şampiyon oldu

İzmir Bilardo Spor Kulübü, 2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Bilardo Spor Kulübü şampiyon oldu
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08 Aralık 2023 18:06
İzmir Bilardo Spor Kulübü, 2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi'ni şampiyon tamamlayarak 1. lige yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun organize ettiği 2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi final müsabakaları, Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 52 kulübün katıldığı turnuvada şampiyon, İzmir Bilardo Spor Kulübü oldu.

2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi finalinde dereceye girerek 1. lige yükselen takımlar şöyle sonuçlandı:

1. İzmir Bilardo Spor Kulübü

2. Etimesgut Limaj Bilardo Spor Kulübü

3. Tuşba GMSK

3.Bilardo Max SK

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