İzlanda - Galler maçında kazanan yok!

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile Galler 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İzlanda - Galler maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 23:38
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, sahasında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Galler, 11. dakikada Brennan Johnson ve 29. dakikada Harry Wilson'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu. İzlanda, 69. dakikada Logi Tomasson ve 72. dakikada Danny Ward'ın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği buldu.

Bu sonucun ardından Galler 5, İzlanda 4 puana yükseldi.

Galler, bir sonraki maçta Karadağ'ı konuk edecek. İzlanda da sahasında A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery