UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, sahasında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.



Galler, 11. dakikada Brennan Johnson ve 29. dakikada Harry Wilson'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu. İzlanda, 69. dakikada Logi Tomasson ve 72. dakikada Danny Ward'ın kendi kalesine attığı gollerle eşitliği buldu.



Bu sonucun ardından Galler 5, İzlanda 4 puana yükseldi.



Galler, bir sonraki maçta Karadağ'ı konuk edecek. İzlanda da sahasında A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek.



