Itoudis tamam, sıra Vesely ve De Colo'da

Türkiye şampiyonluğu bile kesmedi

Sıra Vesely ve De Colo'da

coşkusunu, yarıştığıolarak taçlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, futboldakihamlesinden sonra basketbolda datakımın başına getirdi. Sarı lacivertli kulüp, son olarak CSKA Moskova'yı çalıştıran Yunan Koç ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklandı.önceki gün Jesus rüzgarıyla futbolda kombineleri kapış kapış satan Fenerbahçe'de, Avrupa'nın en önemli antrenörlerindende basketbolda benzer bir çılgınlık yaşatması bekleniyor.Efsanevi koç Zeljko Obradovic'in ayrılmasından sonra gelen antrenörler Igor Kokoskov ve Aleksandar Djordjevic'le Euroleague'de hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, bu sezon Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Djordjevic'i gönderip İtoudis'i getirerek asıl amacının Avrupa olduğunu gösterdi. CSKA Moskova ile 2 Euroleague şampiyonluğu bulunan 52 yaşındaki başantrenör bu akşam İstanbul'a gelecek ve yarın kulüpte düzenlenecek törenle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Başantrenör sorununu çözen Fenerbahçe Beko'da şimdi gözler oyuncu transferlerine çevrilmiş durumda. Yakın tarihte kazanılan tüm başarılarda imzası olan, taraftarların adına besteler yaptığı Jan Vesely'nin takımda kalması için büyük çaba gösteriliyor. Çek pivotun Barcelona ile anlaştığı söylense de sarı lacivertli yetkililer,dedi. Sözleşmesi bitenile de anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.