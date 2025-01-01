İşte Vitor Pereira'nın transfer hedefi

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, Millwall forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Vitor Pereira'nın transfer hedefi
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01 Ocak 2025 16:22
Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Wolverhampton, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde ligde 3 naçta 7 puan alan ve toparlanma sinyalleri veren Wolverhampton'ın transferdeki hedefi ortaya çıktı.

WOLVES'TEN TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Wolverhampton, Millwall forması giyen savunma oyuncusu Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Wolverhampton'ın stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Tanganga için teklif yapmayı planladığı belirtildi.

Tanganga'nın İngiltere dışında da takip edildiği ancak 25 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'e geri dönüşünün daha olası olduğu belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Tottenham'dan Millwall'a kiralanan Tanganga, sezonun bitmesiyle birlikte Championship ekibine kalıcı olarak imza atmıştı.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösterilen Japhet Tanganga'nın, bu sezon çıktığı 19 maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

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