İşte Vincic'in aldığı para

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.
Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı.
DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ
Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.
Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı.
DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ
Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.
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