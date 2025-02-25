İşte Vincic'in aldığı para

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in karşılaşmanın ardından alacağı ücret netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Vincic'in aldığı para
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25 Şubat 2025 08:38
Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi.

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.


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