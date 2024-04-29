İşte Trendyol Süper Lig'de son görünüm

Ligin 34. haftası tek maçla tamamlandı. Adana Demirspor'u deplasmanda yenerek üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kıran Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol Süper Lig'de son görünüm
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29 Nisan 2024 23:58
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

İŞTE PUAN DURUMU

Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY 34 30 3 1 80 21 59 93
2.FENERBAHÇE 34 28 5 1 89 31 58 89
3.TRABZONSPOR 34 18 4 12 60 45 15 58
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 34 15 7 12 46 39 7 52
5.BEŞİKTAŞ 34 15 6 13 45 40 5 51
6.KASIMPAŞA 34 14 7 13 56 59 -3 49
7.ÇAYKUR RİZESPOR 34 14 7 13 45 51 -6 49
8.CORENDON ALANYASPOR 34 12 12 10 49 46 3 48
9.EMS YAPI SİVASSPOR 34 12 12 10 41 45 -4 48
10.BITEXEN ANTALYASPOR 34 11 12 11 39 42 -3 45
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 34 9 14 11 49 47 2 41
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 34 11 10 13 39 48 -9 40
13.YILPORT SAMSUNSPOR 34 10 9 15 37 44 -7 39
14.MKE ANKARAGÜCÜ 34 8 14 12 42 45 -3 38
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 9 9 16 41 43 -2 36
16.TÜMOSAN KONYASPOR 34 8 12 14 34 48 -14 36
17.GAZİANTEP FK 34 9 7 18 39 54 -15 34
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 34 7 12 15 38 48 -10 33
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 34 7 9 18 38 70 -32 30
20.İSTANBULSPOR 34 4 7 23 26 67 -41 16
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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