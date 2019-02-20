İşte Süper Lig'de ikinci yarının liderleri

GALATASARAY SADECE BİR KEZ PUAN KAYBETTİ

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ YARADI, RİZE ÇIKIŞA GEÇTİ!

KAYSERİSPOR DA KARAMAN'LA YÜKSELİŞTE!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun büyük bölümü geride kalırken takımlar arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oluyor. Lider Medipol Başakşehir, zirvedeki yerini 22. hafta itibarıyla da korurken ilk devreyi beşinci sırada kapatan Galatasaray, yedinci sırada kapatan Beşiktaş ve 18. sıradaki Çaykur Rizespor, ikinci yarıda gösterdikleri performansla üst sıralara tırmandı.Geride kalan 5 haftada 13 puan toplayan Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, ikinci yarıda, en çok puan toplayan takımlar konumunda.İlk yarıyı 35 puanla zirvede kapatan Başakşehir, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda yendi, ardından Kasımpaşa, Akhisarspor'u mağlup etti. Evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle kayıp yaşayan İstanbul temsilcisi, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle bu devredeki puanını 13'e yükseltti.Devre arası transfer döneminde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues'i satarak kadrosunda büyük bir dönüşüm yakalayan Galatasaray, ikinci yarıya Ankaragücü galibiyetiyle başladı. Galatasaray, Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerken bu devredeki tek kaybını Alanyaspor deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek 13 puan topladı ve 22. haftayı ikinci sırada tamamladı.İlk devreyi 26 puanla yedinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın üçüncü sıraya tırmanışı ise Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle oldu. Siyah-beyazlılar bu devrede sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde puan kaybı yaşadı.İlk devreyi 17 maçta topladığı 12 puanla 18. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla üst sıralara yükseldi. Karadeniz temsilcisi devre arası transfer döneminde yapılan takviyelerle de çıkışa geçerken namağlup yoluna devam ettiği ikinci yarıda 5 maçta 13 puan toplayarak 22. hafta sonunda 12. sıraya yükseldi.Ligde son 8 maçta mağlubiyeti bulunmayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. haftada 12 puanla 17. sırada olmasına rağmen son 8 haftada topladığı 16 puanla 22. haftayı 28 puan ve averajla 11. sırada geçti.