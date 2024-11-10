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İşte Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı. Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu
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10 Kasım 2024 23:54
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray-Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 10 1 0 32 11 21 31
2.FENERBAHÇE 11 8 2 1 27 9 18 26
3.SAMSUNSPOR 12 8 1 3 24 13 11 25
4.İKAS EYÜPSPOR 12 6 4 2 18 11 7 22
5.BEŞİKTAŞ 11 6 3 2 19 10 9 21
6.GÖZTEPE 11 5 3 3 19 13 6 18
7.NET GLOBAL SİVASSPOR 12 5 2 5 17 20 -3 17
8.RAMS BAŞAKŞEHİR 11 4 4 3 17 14 3 16
9.KASIMPAŞA 12 3 5 4 16 19 -3 14
10.TÜMOSAN KONYASPOR 12 4 2 6 14 20 -6 14
11.ONVO ANTALYASPOR 12 4 2 6 15 24 -9 14
12.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 1 6 10 19 -9 13
13.TRABZONSPOR 11 2 6 3 12 14 -2 12
14.GAZİANTEP FK 11 3 3 5 15 18 -3 12
15.BELLONA KAYSERİSPOR 11 2 6 3 11 16 -5 12
16.SİPAY BODRUM FK 12 3 2 7 10 16 -6 11
17.CORENDON ALANYASPOR 11 2 4 5 9 14 -5 10
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 11 1 3 7 10 18 -8 6
19.ADANA DEMİRSPOR 11 0 2 9 9 25 -16 2
13. hafta

23 Kasım Cumartesi:

13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)


 

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