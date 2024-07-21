İşte Simeone'nin yeni golcü adayları!

Atletico Madrid, golcüsü Alvaro Morata'yı Milan'a gönderdi.
İspanyol ekibi, Milan'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini kullandığı Morata'dan kasasına 13 milyon euro koyacak.
GOLCÜ LİSTESİ
Atletico Madrid, Morata'nın ardından forvet transferi için girişimlerine hız verecek. Diego Simeone'nin golcü listesinde; Julian Alvarez, Niclas Füllkrug, Viktor Gyökeres ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alıyor.
Atletico Madrid, sezon başlamadan önce söz konusu dört oyuncudan birini kadrosuna katarak lige hazır başlamak istiyor.
İspanyol ekibi, Milan'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini kullandığı Morata'dan kasasına 13 milyon euro koyacak.
GOLCÜ LİSTESİ
Atletico Madrid, Morata'nın ardından forvet transferi için girişimlerine hız verecek. Diego Simeone'nin golcü listesinde; Julian Alvarez, Niclas Füllkrug, Viktor Gyökeres ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alıyor.
Atletico Madrid, sezon başlamadan önce söz konusu dört oyuncudan birini kadrosuna katarak lige hazır başlamak istiyor.
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