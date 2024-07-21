İşte Simeone'nin yeni golcü adayları!

Alvaro Morata'yı Milan'a gönderen Atletico Madrid'de golcü listesinde; Julian Alvarez, Niclas Füllkrug, Viktor Gyökeres ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Simeone'nin yeni golcü adayları!
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21 Temmuz 2024 15:28
Atletico Madrid, golcüsü Alvaro Morata'yı Milan'a gönderdi.

İspanyol ekibi, Milan'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini kullandığı Morata'dan kasasına 13 milyon euro koyacak.

GOLCÜ LİSTESİ

Atletico Madrid, Morata'nın ardından forvet transferi için girişimlerine hız verecek. Diego Simeone'nin golcü listesinde; Julian Alvarez, Niclas Füllkrug, Viktor Gyökeres ve Alexander Sörloth gibi isimler yer alıyor.

Atletico Madrid, sezon başlamadan önce söz konusu dört oyuncudan birini kadrosuna katarak lige hazır başlamak istiyor.

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