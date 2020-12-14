İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri





EŞLEŞMELER

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.* Sergio Agüero, 2016/17 Şampiyonlar Ligi sezonunun açılış maçında Gladbach'a 3 gol atmıştı.* Manchester City, üst üste 8. sezonda da son 16 turunda boy gösterecek. İngiliz devi, bu turda 3 kez havlu attı. Geçen sezon Real Madrid'i devirip üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.Bayern Münih, son 16 turunda sadece 4 kez elendi. Son 9 eşleşmede sadece 1 kez elendiler: 2018/19 Liverpool'a karşı!* Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna son kez yükseldiğinde tarihler 2000'di ve Valencia'ya 2-5 ve 1-0'lık skorlarla elendiler.Chelsea, son 16 turuna 14 kez kalıp 8'inde turu atladı. Son 4 denemelerinde turu geçemediler ve geçen yıl Bayern'e karşı toplamda 7-1 ile havlu attılar.Atletico Madrid, 7 kez son 16 turuna kalıp 5 kez tur atladı. Geçen sezon Liverpool'u devirmeyi başardılar.* Liverpool, üst üste 4 ve toplamda ise 9. kez son 16 turunda. Bu turdaki 8 eşleşmenin 6'sını kazandılar. 2006'da Benfica'ya ve geçen yıl Atletico Madrid'e elendiler.Juventus ile Porto, 2016/17 sezonunda da son 16 turunda karşı karşıya gelmişti. Juve deplasmanda 2-0, evinde 1-0 kazanarak tur atlamıştı.* Barcelona ve PSG son kez karşı karşıya geldiğinde tarih 8 Mart 2017'ydi. Barça, 4-0'ın rövanşında PSG'yi Camp Nou'da 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O dönem Barça forması giyen Parisli Neymar, bu maçta PSG'ye 2 gol atmıştı.* Sevilla ve Dortmund, daha önce iki kez karşılaştı. 2010/11 sezonu UEFA Avrupa Ligi grubunda oynanan maçlarda Sevilla sahasında 1-0 kazanıp, Almanya'da 2-2 berabere kaldı.* Sevilla, 2018/19'da Son 16 turuna 4. kez katıldı ve ilk kez Manchester United'ı eleyerek bu turu geçmeyi başardı.* Dortmund, son 8 sezonun 7'sinde son 16 turuna kalmayı başardı. Geçmişteki 6 tecrübelerinde 3 kez tur atlayıp 3 kez elendiler.* Paris Saint-Germain, son 16 turunda çıktığı son 8 maçta 5 kez kazanıp 3 kez mağlup oldu.* Barcelona, 2004/05'ten bu yana her yıl son 16 turuna kaldı ve sadece 2 kez elendi.* Real Madrid, son 16 turunda oynadığı son 17 maçın 9'unu kazanıp 8'ini kaybetti.* Atalanta, üst üste ikinci kez son 16 turuna kalmayı başardı. Geçen sezon bir diğer İspanyol rakibi Valencia'yı 4-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup etmişti.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.