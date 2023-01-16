İşte kupada maçları yönetecek hakemler!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:



Salı:



Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan



Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın



Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan



18 Ocak Çarşamba:



VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge



MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka



HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk



19 Ocak Perşembe:



Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan



Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek





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