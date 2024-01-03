İşte ING Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Dörtlü Final'de Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin ise Beşiktaş'la mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte ING Kadınlar Türkiye Kupası eşleşmeleri
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03 Ocak 2024 00:00
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor ile karşılaşacak. ÇBK Mersin ise Beşiktaş ile mücadele edecek.

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak'ta Balıkesir'de düzenlenecek.

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