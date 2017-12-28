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İşte Göztepe'nin hedefindeki 5 transfer

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6. basamakta tamamlayıp başarılı bir grafik ortaya koyan Göztepe, ara transferde listesini genişletti.

Kaynak: DHA
İşte Göztepe'nin hedefindeki 5 transfer
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28 Aralık 2017 15:17
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6. basamakta tamamlayıp başarılı bir grafik ortaya koyan Göztepe, ara transferde listesini genişletti. Dinamo Kiev'den golcü Artem Kravets, Rubin Kazan'dan orta saha Alex Song, Karabükspor'dan Poko ve Seleznyov'u takibe alan sarı-kırmızılıların, orta sahada görev yapan Yassin Ayoub'u da radarına soktuğu belirtildi.

Bu sezon Hollanda'nın Utrecth takımında forma giyen Faslı futbolcu için teknik direktör Tamer Tuna'nın olumlu görüş belirttiği bildirildi. Ayoub konusunda girişimlere başlaması beklenen Göz-Göz'ün istenecek fiyata göre yol haritasını belirleyeceği ifade edildi. Henüz 23 yaşında olan Ayoub'u Fenerbahçe'nin de istediği iddia edilmişti.

Futbolculuk yaşamına Utrecth'in altyapısında başlayan Yassin Ayoub, bu sezon ligde 20, KNVB Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı. İngiltere'de futbolcu izleyen Tamer Tuna'nın hafta sonuna kadar yönetime geniş çapta rapor sunması bekleniyor. Antalya'da 2 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına tüm futbolcuları dahil edecek genç teknik adamın, takımdan gidecek isimleri 1 hafta içerisinde netleştireceği öğrenildi. Göztepe'de Emrecan, Segbefia, Ghilas ve Schwechlen'le yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Başkan Mehmet Sepil'in de yılbaşından sonra, sezon sonu sözleşmesi bitecek golcü Adis Jahovic'le masaya oturacağı vurgulandı.



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