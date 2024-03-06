İşte Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yükseliş sırrı

Galatasaray'da son dönemin öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz, formu için, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yükseliş sırrı
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06 Mart 2024 10:20
Forma giydiği her pozisyonda müthiş iş çıkaran, son Beşiktaş derbisinde de Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, yükselişinin sırrını açıkladı.

2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olduğu günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden, özellikle fiziksel açıdan çok güçlü bir görüntüye kavuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" dedi.

Barış'ın yükselişi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Sezon sonunda Milli futbolcu için Galatasaray'a yüksek teklifler gelebileceği belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

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