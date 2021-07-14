İşte Fenerbahçe'nin yeni sistemi

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, oyunun farklı yönlerinde farklı dizilişler tercih ederken orta sahanın önemine dikkat çekti. Portekizli hoca, kanatlardan da santrfora destek istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin yeni sistemi
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14 Temmuz 2021 10:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda dün akşam yapılan antrenmanda hücum planını oyuncularıyla paylaştı.

Savunmada 4-3-3, hücumda ise 2-5-3 dizilişini tercih eden Portekizli hoca, yeni sisteminde orta saha oyuncularının önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, kanattan gelen toplarda, orta sahadan ceza sahasına ekstra adam sokulması talimatını verdi. Kanat hücumcularının sürekli olarak santrforu ikilemelerini isteyen Pereira, topun kaybedildiği yerde rakibe baskı uygulanması gerektiğini de vurguladı. 

 


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