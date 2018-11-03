İşte Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler ortaya çıktı.
"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.
"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.
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"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.
"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.
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