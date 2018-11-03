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İşte Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri!

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri ortaya çıktı.

İşte Fatih Terim'in Aydınus'a söyledikleri!
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03 Kasım 2018 23:33
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler ortaya çıktı.

"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"

A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.

"SENİN GİBİ HAKEMLER..."

Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.



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