İşte F.Bahçe'nin sol bek adayı

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe transfer için dört bir koldan saldırıyor. Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, santrfor kanat ve orta saha dışındamevkisi için de çalışmalarını sürdürüyor.Portekizli teknik adamsavunmanın solu için bonservisi Spartak Moskova'da olan ve Flamengo'da kiralık oynayanistediği öğrenildi.futbolcu,için transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin bu sebeple hemhem de kiralık oynadığıile iletişime geçtiği öğrenildi. Transferde aşama kaydedilebilirse Sarı- Lacivertli kurmaylar bu oyuncuda ısrar edilecek.25 yaşında ve 1.80 boyunda olan Ayrton Lucas ara daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sol bek dışında, orta sahanın solu ve sağ bekte de görev yapabilen Lucas'ın piyasa değericivarında.