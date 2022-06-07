İşte Bruno Alves'in yeni görevi!

Futbol hayatına son noktayı koyan Portekizli isim Bruno Alves'in, AEK Kulübü'nde göreve başladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Bruno Alves'in yeni görevi!
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07 Haziran 2022 17:28
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Portekizli savunmacı Bruno Alves, futbolculuk kariyerine son vermesinin ardından Yunan ekibi AEK'da göreve başladı.

AEK Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; 40 yaşındaki Bruno Alves, kulübün yeni sportif direktörü oldu. Futbolculuk döneminde 2004-05 sezonunda kiralık olarak AEK forması giyen Alves, Daha önce Porto, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Rangers, Parma gibi kulüplerin formasını giymiş, Apollon Smyrna'da kariyerine son noktayı koymuştu.

Bruno Alves, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren resmen yeni görevine başlayacak.

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