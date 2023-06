İşte Benzema'nın Al Ittihad tercihinin nedeni!

Real Madrid'den Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldız, "Yeni kulübüme futbolumla katkıda bulunmayı ve her şeyden önce kupalar kazanmayı umuyorum. Çok tutkulu bir kulüp. Kalıcı bir miras bırakmak istiyorum çünkü futbolu seviyorum. Sınırlarımı zorlamak ve daha yükseğe çıkmak için her zaman rekabetçiyim. Bu yüzden onlara yeteneğimi göstermek için iyi hazırlanacağım" dedi.



Al Ittihad tercihi için konuşan yıldız futbolcu, "Ben bir Müslümanım ve Suudi Arabistan da Müslüman bir ülke. Her zaman bir Müslüman ülkede yaşamak istemişimdir. Daha önce Suudi Arabistan'da bulunmuştum ve kendimi orada iyi hissetmiştim. Suudi Arabistan'a taşınmak konusunda ailemle konuştuğumda hepsi çok mutlu oldu ve işte buradayım, benim için olmak istediğim yer burası" sözlerini kullandı.



Suudi Arabistan Ligi'ni değerlendiren Benzema, "Pek çok şey duydum, iyi bir lig ve pek çok iyi oyuncu var. Her yıl seviye yükseliyor. Dünya Kupası'nı izledim, Suudi Arabistan çok iyi oynadı, harika şeyler çıkardı, özellikle Arjantin'e karşı. Belli ki çok iyi oyuncuları var" ifadelerini kullandı.



Al Ittihad seçimi için konuşan deneyimli oyuncu, "Suudi Arabistan'ın en iyi kulüplerinden biri. Taraftarlarında büyük bir tutku uyandıran ve birçok kupası olan bir kulüp. Kulübün seviyesini yükseltmeye devam etmek istiyorum. Stadyum olağanüstü ve daha önce de söylediğim gibi tutku çok fazla. İyi bir takım, taraftarlara ihtiyacı vardır, taraftarlar çok önemlidir ve bu tutkuyla bize sahada en iyisi olma motivasyonunu verirler" dedi.





