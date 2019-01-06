'nın sözleşmesindeki maddeyönetimini şoke etti. Monaco, Nice ve Arap kulüplerinin talip olduğu Belhanda sözleşmesi bitmeden satılırsa, Galatasaray 2021-2022 sezonu sonuna kadar, ligi kaçıncı bitirirse bitirsin "Belhanda'yı satmazsanız Şampiyonlar Ligi'ne gidersiniz" maddesi koyduran D. Kiev'e bonus ödeyecek.Younes Belhanda, haziran 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında alındı. Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi.KAP'a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev'e ödenecekti. Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.Sözleşmede Galatasaray'ın, Belhanda'yı sözleşmesi bitmeden satması halinde Dinamo Kiev'e ekstra ödeme yapmasını gerektiren önemli bir madde bulunuyor.Mevcut yönetimin şaşırmasına neden olan bu maddenin, Dinamo Kievli yöneticilerin "Eğer Belhanda'yı göndermezseniz, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilirsiniz" diretmesi üzerine koyulduğu belirtildi.Yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için Kiev'e 500 bin Euro ödeyen sarı kırmızılı ekip, Belhanda'ya sattıktan sonra kaçıncı olursa olsun yine bu bonusu verecek.Galatasaray geçen sezona Dinamo Kiev'e toplam 750 bin Euro'luk 2 bonus ödemesi yaptı. İlk olarak 2017-18 sezonu şampiyonluğu nedeniyle 500 bin Euro, diğeri Belhanda'nın geçen sezon 25 resmi maçta oynaması nedeniyle 250 bin Euro. Aynı Belhanda, Sivasspor karşılaşması ile birlikte bu sezonki 25. resmi maçına çıktı; Dinamo Kiev de sözleşmedeki madde gereği 250 bin euro daha bonus almaya hak kazandı. Eğer Belhanda satılırsa, G.Saray 2021-22 sezonu sonuna kadar, hangi dereceleri alırsa alsın Kiev'e 1 milyon Euro ödeyecek.