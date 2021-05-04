İşte Avcı'nın gönlündeki sağ kanat: Berghuis

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve scout ekibinin yıl içindeki çalışmalarını masaya yatıran bordo-mavililer transferi gelecek sezon öncesindeki hazırlık kampına kadar bitirmeyi planlıyor.Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelikli olarak hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ kanat için Hollandalı Steven Berghuis'e kilitlenmiş durumda. Berghuis, sağ kanadın yanı sıra santrafor ve on numara mevkilerinde de görev yapıyor.Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu özellikle son 4 sezondaki performansı ile Milli Takım'ın da kapılarını açtı. Bu sezon 40 maçta 19 gol ve 14 asist üreten Steven Berghuis'in kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Trabzonspor, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Berghuis'i sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak almak için şartlarını zorlayacak. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde, "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. [Günebakış]