İşte Avcı'nın gönlündeki sağ kanat: Berghuis

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok daha güçlü bir hücum hattı istiyor.

, Fotoğraf; EPA
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İşte Avcı'nın gönlündeki sağ kanat: Berghuis
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04 Mayıs 2021 14:15
Teknik Direktör Abdullah Avcı ve scout ekibinin yıl içindeki çalışmalarını masaya yatıran bordo-mavililer transferi gelecek sezon öncesindeki hazırlık kampına kadar bitirmeyi planlıyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda öncelikli olarak hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, sağ kanat için Hollandalı Steven Berghuis'e kilitlenmiş durumda. Berghuis, sağ kanadın yanı sıra santrafor ve on numara mevkilerinde de görev yapıyor.

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu özellikle son 4 sezondaki performansı ile Milli Takım'ın da kapılarını açtı. Bu sezon 40 maçta 19 gol ve 14 asist üreten Steven Berghuis'in kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Berghuis'i sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak almak için şartlarını zorlayacak. Hollandalı oyuncunun sözleşmesinde, "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. [Günebakış] 

 


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