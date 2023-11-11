İşte Andre Ayew'in yeni adresi

Nottingham Forest'tan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Andre Ayew, Le Havre'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Andre Ayew'in yeni adresi
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11 Kasım 2023 16:49
Nottingham Forest'tan geçtiğimiz haziran ayında ayrılan Andre Ayew'in yeni kulübü netlik kazanıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Ayew'in Le Havre'ye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Ganalı futbolcunun, cumartesi günü oynanacak Monaco karşılaşmasında tanıtılacağı aktarıldı.

Kariyerinde daha önce Marsilya ve Lorient'te forma giyen Ayew'in, Fransa'daki 3. durağının Le Havre olacağı kaydedildi.

Andre Ayew, 2018-2019 sezonunda da Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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