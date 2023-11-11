Nottingham Forest'tan geçtiğimiz haziran ayında ayrılan Andre Ayew'in yeni kulübü netlik kazanıyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Ayew'in Le Havre'ye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.
Ganalı futbolcunun, cumartesi günü oynanacak Monaco karşılaşmasında tanıtılacağı aktarıldı.
Kariyerinde daha önce Marsilya ve Lorient'te forma giyen Ayew'in, Fransa'daki 3. durağının Le Havre olacağı kaydedildi.
Andre Ayew, 2018-2019 sezonunda da Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.
Fransız basınında yer alan habere göre, Ayew'in Le Havre'ye imza atmaya hazırlandığı belirtildi.
Ganalı futbolcunun, cumartesi günü oynanacak Monaco karşılaşmasında tanıtılacağı aktarıldı.
Kariyerinde daha önce Marsilya ve Lorient'te forma giyen Ayew'in, Fransa'daki 3. durağının Le Havre olacağı kaydedildi.
Andre Ayew, 2018-2019 sezonunda da Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.
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