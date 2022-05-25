Spor Toto 1. Lig playoff yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 4-12lik skorla kazandı..



İstanbuöspor, 16. dakikada Ferhat Yazgan'ın golüyle öne geçti. 63. dakikada Eduard Rroca farkı 2'ye çıkardı. 75. dakikada Valon Ethemi farkı artırdı.



Eren Tozlu 80. dakika farkı tekrar 2'ye indirse de Muammer Sarıkaya 86. dakikada attığı golle farkı tekrar artırdı. Eren Tozlu, 90+6. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti.



İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da olacak.



Tur atlayan taraf, finalde Eyüpspor - Bandırmaspor eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Alpaslan Dedeş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Gökhan Alsan (Dk. 85 Shala), Novikovas, Eren Tozlu, Hasek (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Olanare (Dk. 74 Aly Malle)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Rroca (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Jetmir Topalli (Dk. 69 Kağan Bağış), Ethemi (Dk. 77 Kaan Gültekin) İbrahim Yılmaz (Dk. 90+1 Ologo)

Goller: Dk. 16 Ferhat Yazgan, Dk. 63 Rroca, Dk. 75 Ethemi, Dk. 86 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 80 ve 90+6 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Estrela, Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 74 Gökhan Alsan, Dk. 80 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Ferhat Yazgan, Dk. 45+1 Rroca, Dk. 79 Kağan Bağış, Dk. 84 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)





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