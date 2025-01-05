İstanbulspor, sahasında 4 golle hanesine 3 puan yazdırdı

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Esenler Erokspor'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor, sahasında 4 golle hanesine 3 puan yazdırdı
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05 Ocak 2025 18:00
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23'te Racine Coly, 48'de Gaoussou Diarra, 90+1'de Ali Yaşar ve 90+6'da Dijlan Aydın kaydetti.

Bu galibiyetle ev sahibi ekip İstanbulspor, puanını 27 yaptı. Esenler Erokspor, 22 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında İstanbulspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.
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