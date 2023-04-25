İstanbulspor'dan maç sonu paylaşım: "Başkan nerede?"

Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan İstanbulspor, maç sonu sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor'dan maç sonu paylaşım: 'Başkan nerede?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2023 01:36
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'da maç sonrası büyük sevinç yaşandı.

Sarı siyahlılar, 90+6'da beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin maçın ardından soyunma odasında başkanı aradığı eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery