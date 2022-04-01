İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbul'da kazanan çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 22:02
Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Tuzlaspor, 15. dakikada Ahmet Yazar ile öne geçerken, Ümraniyespor bu gole 56. dakikada Del Valle'nin penaltı golüyle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor 35, Ümraniyespore 56 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniyespor ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.