Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Tuzlaspor, 15. dakikada Ahmet Yazar ile öne geçerken, Ümraniyespor bu gole 56. dakikada Del Valle'nin penaltı golüyle karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor 35, Ümraniyespore 56 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Ümraniyespor ise kendi sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.





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