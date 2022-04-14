'Barış için Maç' sloganıyla oynanan dostluk müsabakasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle öne geçti. Besedin, 28. dakikada skoru 2-0'a getirdi.Galatasaray, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 1'e indirdi. Viktor Tsygankov, 80. dakikada maçın skorunu belirledi.Galatasaray, bir sonraki maçında 18 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile maç öncesinde bir araya geldi.Elmas ile tecrübeli teknik adam, saha kenarında bir süre sohbet etti.Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau ile de bir süre saha kenarında konuştu.Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka öncesinde, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Dinamo Kievli futbolcular, maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı.Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada sarı-kırmızılı takımın yediği ikinci golden sonra teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İspanyol teknik adamı istifaya davet etti.Karşılaşma sonrasında taraftarlar, tribünleri gezen iki takım futbolcularını da alkışladı.Öte yandan, müsabaka için 6 bin 726 bilet satışı yapıldığı açıklandı.