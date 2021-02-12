İsrail kulübünün BAE'e takımına satışı askıya alındı

İsrail'in "Beitar Jerusalem" futbol takımı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlunun takımın hisselerinin yüzde 50'sini satın almasını öngören anlaşmanın askıya alındığını duyurdu.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Beitar Jerusalem futbol takımı, hisselerinin Al Nahyan'a satışına yönelik anlaşmanın gözden geçirilmesi ve yeniden bir karara varmak için federasyondan istediği "ek süre talebini" geri çekti.



Haberde, takımın hisselerinin satışı için gerekli olan Al Nahyan'ın sabıka kaydı belgesinin hala gönderilmediği belirtildi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde ise anlaşmanın askıya alınmasının arkasındaki nedenin, takımı satın alabileceğine dair servetinin bulunduğunu kanıtlayan Dubai polisinden onaylı bir belgenin Al Nahyan'dan talep edilmesi ancak söz konusu belgenin gönderilmemesi olduğu ifade edildi.



Beitar Jerusalem'in internet sitesinden 7 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, takımın yüzde 50 hissesini satın aldığı ve 10 yıl içinde takıma 92 milyon dolarlık yatırım yapacağı vaadini içeren "tarihi" bir anlaşmanın imzalandığı belirtilmişti.



İsrail'in resmi Kan kanalına göre, Al Nahyan gelecek 10 yıl boyunca kulübe 300 milyon şekel (yaklaşık 91,7 milyon dolar) yatırım yapmayı taahhüt etti.



BAE ve Bahreyn, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.



