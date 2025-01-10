Israel Gonzalez: 'Son 6 dakika Fenerbahçe ne atsa girdi!'

ALBA Berlin Başantrenörü Isral Gonzalez, Fenerbahçe Beko mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin son bölümdeki performansını değerlendiren Gonzalez, "Öncelikle takımımı tebrik etmek istiyorum, bugün çok iyi bir maç çıkardılar. Son altı dakikada Fenerbahçe attığı her şutu soktu. Kritik anlarda daha akıllı oynamayı ve faul alarak serbest atış çizgisine gitmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İkinci yarıda bu alanda çok yetersiz kaldık, hiç çizgiye gidemedik." dedi.



Israel Gonzalez, Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Oyuncularımı tebrik ederim. İyi oynadılar. Fenerbahçe Beko'nun son 6 dakikada attığı tüm atışlar isabetliydi. Fenerbahçe Beko, her şeyi çok iyi yaptı ve onları durduramadık." ifadelerini kullandı.



