İspanya'yı sallayan Arda Güler'den paylaşım: "İyi hissediyorum"

Real Madrid'de ilk golünü geçen hafta Celta Vigo karşısında kaydeden Arda Güler, LaLiga'daki Osasuna maçında sonradan oyuna dahil olurken tek hareketiyle İspanya'yı salladı. Maçın ardından büyük övgüler alan genç yıldız, sosyal medyadan hislerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya'yı sallayan Arda Güler'den paylaşım: 'İyi hissediyorum'
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17 Mart 2024 01:39
Son güncelleme 17 Mart 2024 01:41
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve Osasuna maçında orta sahadan çektiği şutla İspanya'yı sallayan Arda Güler, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup ederken karşılaşmaya milli yıldızımız Arda Güler'in orta sahadan çektiği harika şut damga vurdu.

Arda Güler'in maçın 90+4'üncü dakikasında orta sahadan yaptığı vuruş, üst direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Federico Valverde'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

"İYİ HİSSEDİYORUM"

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arda Güler, Osasuna karşılaşmasında çekilen iki fotoğrafına yer vererek "İyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI: "ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Mücadelenin ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol" ifadelerini kullandı.

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