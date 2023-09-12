İspanya'dan rahat galibiyet

İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde sahasında Güney Kıbrıs'ı 6-0 mağlup etti.

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İspanya'dan rahat galibiyet
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12 Eylül 2023 23:36
EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya, sahasında Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. İspanya, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gavi, 33. dakikada Mikel Merino, 70. dakikada Joselu, 73 ve 83. dakikalarda Ferran Torres ile 77. dakikada Alejandro Baena attı.

İspanya'da 16 yaşındaki Lamine Yamal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve milli takım tarihinde ilk 11'de maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 9 puana yükseldi. Güney Kıbrıs'ın grupta puanı bulunmuyor.

İspanya, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs sahasında Norveç'i ağırlayacak.

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