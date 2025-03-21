İspanya'da Cubarsi yerine Mario Gila

Pau Cubarsi, sakatlığı nedeniyle İspanya Milli Takım kampından ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İspanya'da Cubarsi yerine Mario Gila
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21 Mart 2025 19:24
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan İspanya'ya kötü bir haber geldi.

Hollanda maçında sakatlanan Pau Cubarsi, sakatlığı sonrası milli takım kampından ayrıldı. Cubarsi, Hollanda'ya karşı oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

İspanya'da Pau Cubarsi yerine Lazio'dan Mario Gila aday kadroya davet edildi.

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