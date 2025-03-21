İspanya'da Cubarsi yerine Mario Gila

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile karşılaşan İspanya'ya kötü bir haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hollanda maçında sakatlanan Pau Cubarsi, sakatlığı sonrası milli takım kampından ayrıldı. Cubarsi, Hollanda'ya karşı oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
İspanya'da Pau Cubarsi yerine Lazio'dan Mario Gila aday kadroya davet edildi.
Hollanda maçında sakatlanan Pau Cubarsi, sakatlığı sonrası milli takım kampından ayrıldı. Cubarsi, Hollanda'ya karşı oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
İspanya'da Pau Cubarsi yerine Lazio'dan Mario Gila aday kadroya davet edildi.