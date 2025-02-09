İsmet Taşdemir: "Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Amed SK maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmet Taşdemir: 'Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz'
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09 Şubat 2025 00:19

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetleri'i 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularının özellikle hem ikinci toplarda hem de birebir mücadelelerde çok üstün oynadığını, dolayısıyla hak ettikleri bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk seviyesi yüksek bir maç olduğunu belirterek, son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan bir rakiple mücadele ettiklerini vurguladı. 

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini ama bütün önlemleri aldıklarını dile getiren Taşdemir, maça iyi başladıklarını ve sonuna kadar da iyi götürdüklerini kaydetti.

Taşdemir, gol pozisyonu vermediklerini, bunun çok değerli olduğunun altını çizerek, "Girdiğimiz çok da pozisyon var. Nereden baksanız 3-4 pozisyonumuz net. Oyunun genelinde mücadele seviyesi çok yüksekti. Oyuncularım özellikle hem ikinci toplarda hem de birebir mücadelelerde çok üstün oynadılar. Dolayısıyla hak ettiğimiz bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

 

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