İsmail Yüksek: "Ben faul yapmadım"

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında puan kaybına sebep olan faul pozisyonunun içinde yer alan İsmail Yüksek isyan etti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek: 'Ben faul yapmadım'
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23 Ocak 2024 13:11
Fenerbahçe'de 1-1 biten Samsunspor maçında puan kaybına sebep olan faul pozisyonunun içinde yer alan İsmail Yüksek isyan etti.

Samsunspor'a beraberliği getiren serbest vuruşa sebep olan İsmail Yüksek, "Ben faul yapmadım." dedi.

Milli oyuncu, "Pozisyon yardımcı hakemin gözü önünde oldu. Hakeme yardımcının faul vermediğini söyledim ama o 'Ben gördüm' diyerek faul çaldı." isyanında bulundu.



 
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