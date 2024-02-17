İsmail Kartal: ''Zeminin birçok yeri bataklık! Hakem oynatacak mı?'

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçının öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal: ''Zeminin birçok yeri bataklık! Hakem oynatacak mı?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2024 18:08
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçının öncesinde konuştu.

İsmail Kartal, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz.'' dedi.

İsmail Kartal ayrıca, ''Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery