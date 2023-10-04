Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçına hazırlanıyor. Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni hedefi belirledi.
YENİ HEDEF: İKİDE İKİ
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarıları amaçlayan Fenerbahçe, şu ana kadar harika gidiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 14 resmi maçın tamamını kazanan ve ligde son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla deviren Sarı- Lacivertliler, yeni hedefini belirledi. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda perşembe akşamı Slovakya'da Spartak Trnava karşılaşmasına çıkacak Kanarya, hem bu mücadeleyi hem de daha sonra ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçı kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.
OYUNCULARINI UYARDI
İsmail Kartal'ın, bu doğrultuda da oyuncularına uyarılarda bulunup, "Milli araya moralli bir şekilde gidelim ve taraftarımızı mutlu etmeye devam edelim" dediği öğrenildi.
YENİ HEDEF: İKİDE İKİ
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarıları amaçlayan Fenerbahçe, şu ana kadar harika gidiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 14 resmi maçın tamamını kazanan ve ligde son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla deviren Sarı- Lacivertliler, yeni hedefini belirledi. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda perşembe akşamı Slovakya'da Spartak Trnava karşılaşmasına çıkacak Kanarya, hem bu mücadeleyi hem de daha sonra ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçı kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.
OYUNCULARINI UYARDI
İsmail Kartal'ın, bu doğrultuda da oyuncularına uyarılarda bulunup, "Milli araya moralli bir şekilde gidelim ve taraftarımızı mutlu etmeye devam edelim" dediği öğrenildi.