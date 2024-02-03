İsmail Kartal: 'İyi hazırlandık, rakip hissedecek'

Biz her maç gibi, Antalyaspor maçına da gayet iyi hazırlandık. Ayrılanlar var, sakatlıktan dönenler var. Hepsiyle birlikte iyi çalıştık. Şampiyonluk yolunda her maça kazanmak için çıktığımız için 3 puan için en iyi şekilde hazırlandık

." dedi.



Antalyaspor'un duran top zafiyeti hakkında gelen soruyu yanıtlayan Kartal, " Biz oyunu bir bütün olarak düşünüyoruz. Antalyaspor'u iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Bunu da rakibe hissettirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.