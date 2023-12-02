İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kulüpteki pozisyonuna anlam veremedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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İsmail Kartal'ın oğlu yardımcı antrenör!
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02 Aralık 2023 11:33
Son güncelleme 02 Aralık 2023 11:34
Fenerbahçe taraftarları, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kulüpteki pozisyonuna anlam veremedi.

Emre Kartal'ın yaka kartındaki "Yardımcı antrenör" ifadesi net olarak görülürken, "Emre, kulüpte hangi görevde?" sorularının sorulmasına neden oldu.



İddialara göre Kartal'ın oğlu, babasının yardımcısı. Bu duruma sarı-lacivertliler, sosyal medyada tepki gösterdi. 20 yaşındaki Emre'nin, Bayburt 1918 takımında da futbolcu olarak lisansının bulunması dikkat çekti.  

 
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