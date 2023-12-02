taraftarları,'ın kulüpteki pozisyonuna anlam veremedi.Emre Kartal'ın yaka kartındakiifadesi net olarak görülürken,sorularının sorulmasına neden oldu.İddialara göre Kartal'ın oğlu, babasının yardımcısı. Bu duruma sarı-lacivertliler, sosyal medyada tepki gösterdi. 20 yaşındaki Emre'nin, Bayburt 1918 takımında da futbolcu olarak lisansının bulunması dikkat çekti.